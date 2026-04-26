ABD’nin Georgia eyaletinde çıkan iki büyük orman yangınında 120’den fazla ev kullanılamaz hale gelirken, yangınların biri balon kaynaklı elektrik arkından, diğeri ise kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktı.

Eyaletin güneydoğusunda süren yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirten yetkililer, yüzde 10'u kontrol altına alınabilen yangında en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

EN BÜYÜK KONUT KAYBI

Yetkililer, yangının enerji hatlarına çarpan folyo kaplı bir balonun oluşturduğu elektrik arkı sonucu çıktığını ve meydana gelen zararın eyalet tarihinde tek bir orman yangınında kaydedilen en büyük konut kaybı olduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Florida eyaleti sınırı yakınlarında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ikinci bir yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiğini kaydetti.

EVLER KÜL OLDU

Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde yoğun duman nedeniyle hava kalitesi uyarıları yapıldığını ve bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarların alevleri daha da yayabileceği uyarısı yaptı.