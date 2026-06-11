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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ÜFE, nisanda da aylık bazda yüzde 1,1 artmıştı.

Yıllık bazda ise üretici enflasyonu yüzde 6,5’e yükseldi. Böylece ÜFE, Kasım 2022’den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetmiş oldu. Piyasa beklentisi yıllık artışın yüzde 6,4 olması yönündeydi. Nisan ayında yıllık ÜFE artışı yüzde 5,7 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan, gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek ÜFE verileri daha sınırlı bir artışa işaret etti. Çekirdek ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttı. Bu veriler, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,4 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek ÜFE nisanda aylık yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 4,9 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarındaki gelişmeler, maliyet baskılarının seyrine ilişkin önemli ipuçları sunarken, nihai ürün fiyatları ve tüketici enflasyonu üzerinde de belirleyici rol oynuyor. ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararlarında ÜFE dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini yakından izlediği biliniyor.