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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Üretici fiyatlarındaki aylık artış piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

ÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 yükselmişti.

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise ağustosta yüzde 5,4 oldu. Piyasa beklentisi, yıllık üretici enflasyonunun yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ÜFE, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 4,8 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek ÜFE de ağustosta yükseldi. Çekirdek ÜFE aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı.

Çekirdek ÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Yıllık artış ise piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Çekirdek ÜFE, temmuz ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçüyor. Endeks, nihai ürün fiyatları ve manşet enflasyona ilişkin göstergeler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası da ÜFE’nin yanı sıra diğer enflasyon göstergelerini takip ediyor.