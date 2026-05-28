Kaliforniya’daki bir üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Mezuniyet sahnesine Filistin bayrağıyla çıkan bir öğrenciye, tören sırasında diploması verilmedi.

Üniversite görevlilerinin tören kurallarını gerekçe göstererek öğrenciye müdahale ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kürsüde kısa süreli şaşkınlık yaşayan öğrenci, diplomasını alabilmek için elindeki Filistin bayrağını görevlilere teslim etmek zorunda kaldı.

Bayrağın teslim edilmesinin ardından öğrenciye diploması verildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaşanan olay sonrası sosyal medya kullanıcıları arasında ifade özgürlüğü ve üniversite kurallarıyla ilgili tartışmalar başladı.

Bazı kullanıcılar üniversitenin uygulamasını eleştirirken, bazıları ise tören kurallarının herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.

Son dönemde ABD’de birçok üniversitede Filistin’e destek gösterileri ve protestolar gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaliforniya’daki mezuniyet töreninde yaşanan olay da üniversitelerdeki ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.