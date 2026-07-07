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Kaynak: AA

NBC News'ün haberine göre Tennessee Soruşturma Bürosu (TBI), 5 Temmuz'da kent merkezinde yaşanan olayda yaşamını yitiren kişinin 20 yaşındaki Tyrin Johnson olduğunu açıkladı.

Açıklamada, olaya karışan Ulusal Muhafız'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla geçen yıl kurulan Memphis görev gücünde çalıştığı belirtildi.

TBI Sözcüsü Kim Wheeler-Elder, Tennessee Başsavcılığının talebi üzerine soruşturma açıldığını söyledi.

Memphis kentinde polis, 5 Temmuz'da sabaha karşı silahla ateş açtığı ihbar edilen bir şüpheliyi yaya olarak takip etmeye başlamasının ardından yakındaki Ulusal Muhafız askerleri de takibe katılmıştı.

TBI açıklamasında, olayın tırmanması sonucu 2 Ulusal Muhafız'ın Johnson'a ateş açarak ölümüne neden olduğu ifade edilmişti.

Memphis Polisi ise silah taşıyan şüphelinin kaçmaya çalıştığını, takip sırasında Ulusal Muhafız personeline doğru silahıyla döndüğünü ve bunun üzerine askerlerin ateş açtığını belirtmişti.