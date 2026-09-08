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Kaynak: AA

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini paylaştı.

Buna göre, tüketici kredileri, temmuzda önceki aya kıyasla 18,1 milyar dolar artarak 5,19 trilyon dolara geldi.

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 11,9 milyar dolar artmasın bekliyordu.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devirli krediler 2,8 milyar dolar, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler ise 15,3 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredileri temmuzda yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,2 arttı.

Devirli krediler bu dönemde yüzde 2,5, devirsiz krediler yüzde 4,8 artış oldu.