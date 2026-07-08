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Kaynak: AA

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre tüketici kredileri, mayısta bir önceki aya göre 182,5 milyon dolar azalarak 5,15 trilyon dolara geriledi. Böylece piyasalardaki güçlü artış beklentisinin aksine sürpriz bir düşüş kaydedildi.

BEKLENTİLERİN TERSİNE GERİLEDİ

Piyasalarda tüketici kredilerinin mayıs ayında 16,9 milyar dolar artması bekleniyordu. Ancak Fed verileri, kredi hacminde sınırlı da olsa düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Veriler, tüketicilerin özellikle kısa vadeli borçlanmalarında frene bastığına işaret etti.

KREDİ KARTI BORÇLARI AZALDI

Mayıs ayında kredi kartı ve benzeri devir yapan tüketici kredileri aylık bazda 5,3 milyar dolar geriledi.

Buna karşılık konut, otomobil ve öğrenci kredilerini kapsayan devir yapmayan krediler ise 5,1 milyar dolar artış gösterdi.

Bu gelişme, uzun vadeli kredi kullanımındaki artışın devam ettiğini ancak kısa vadeli tüketici harcamalarının zayıfladığını ortaya koydu.

YILLIK BAZDA YATAY SEYRETTİ

Fed verilerine göre tüketici kredileri mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda yatay bir görünüm sergiledi.

Devir yapan krediler yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,7 azalırken, devir yapmayan krediler ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

Açıklanan veriler, ABD'de yüksek faiz ortamının özellikle kredi kartı kullanımını baskılamaya devam ettiğine işaret ederken, uzun vadeli kredi talebinin ise daha dirençli kaldığını gösterdi.