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Kaynak: AA

Conference Board tarafından açıklanan haziran ayı raporu, tüketicilerin mevcut döneme ve geleceğe bakış açısındaki ayrışmayı net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca bir önceki aya ait verilerde de aşağı yönlü güncellemeye gidildi.

Mayıs Ayı Revizesi: Daha önce 93,1 olarak açıklanan mayıs ayı tüketici güven verisi, 90,6 değerine aşağı yönlü revize edildi.

Mevcut Durum Endeksi: Amerikalı tüketicilerin güncel iş ve iş gücü piyasası koşullarına yönelik algısını ölçen bu endeks, haziranda 3 puanlık düşüşle 116,4 değerine geriledi.

Beklentiler Endeksi: Tüketicilerin kısa vadeli gelir, iş ve iş gücü piyasası beklentilerini yansıtan endeks ise 3 puanlık artışla 74,4 değerine ulaştı.

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, haziran ayı tablosunu değerlendirirken petrol fiyatlarındaki gevşemenin altını çizdi. Son haftalarda gerileyen akaryakıt maliyetlerinin tüketicilerin genel enflasyon baskısını bir miktar kırdığını belirten Peterson, iş gücü piyasasına yönelik ise şu uyarılarda bulundu:

"Petrol fiyatlarındaki gerileme tüketici güveninde hafif bir toparlanma sağladı. Tüketicilerin mevcut iş koşullarına yönelik değerlendirmeleri geçen aya göre biraz daha olumlu. Ancak iş gücü piyasasına ilişkin algıda net bir zayıflama var. Piyasada iş bulmanın zor olduğunu düşünen tüketicilerin oranı bu dönemde %22,5 seviyesine yükselmiş durumda."