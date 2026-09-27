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Popüler sosyal medya platformu TikTok, genç kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ABD'de hakim karşısına çıkıyor. Alabama eyaletinde 28 Eylül tarihinde başlayacak olan dava, ABD genelinde TikTok'a karşı bir eyalet tarafından jüri önüne taşınan ilk yargılama olma özelliğini taşıyor. Alabama'nın haricinde en az 27 eyalet ve başkent Washington da benzer iddialarla sosyal medya devine karşı hukuki süreç başlatmış durumda.

"SONSUZ AKIŞ VE ALGORİTMA BAĞIMLILIK YAPACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Alabama eyaleti tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, platformun sonsuz video akışı özelliğinin gençler üzerinde bağımlılık oluşturduğu vurgulanıyor. Algoritmanın, kullanıcıları zamanla şiddet ve kendine zarar verme odaklı daha yoğun içeriklere yönlendirdiği belirtilirken, bu durumun gençlerde ruh sağlığı krizini tetiklediği ve acil servis başvurularını artırdığı ifade ediliyor.

Ayrıca platformun hesap oluşturmadan izlemeye izin vermesi nedeniyle yaş doğrulamasının devre dışı kaldığı, çocuk modunun işlevsizleştiği ve kullanıcıların benzer içerik filtreleri içine hapsedildiği öne sürülüyor.

TİKTOK DEFANSTA: "230. MADDE BİZİ KORUYOR"

Çin merkezli ana şirket ByteDance ise ABD kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlanıyor. Suçlamalara karşı savunma yapan TikTok yönetimi, gençlerin güvenliğini önceliklendirdiklerini bildirirken; kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerden platformların sorumlu tutulamayacağını öngören federal İletişim Yasası’nın 230. maddesine sığınıyor. Eyaletin para cezası ve operasyonel yaptırım istediği davanın emsal teşkil etmesi bekleniyor.