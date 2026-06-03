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ABD’nin California eyaletinde teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Cemshid Gomi’nin, İran’ın nükleer ve askeri programlarına ekipman sağladığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Fox News’te yer alan habere göre, Gomi’nin İran’a yönelik yaptırımları delerek hassas teknoloji ve ekipman transferi yaptığı öne sürülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın aktardığına göre,, soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini ve şüphelinin kritik askeri ve nükleer projelere dolaylı destek sağlamakla suçlandığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu ekipmanların ihracat kontrol listesinde yer alan teknolojiler kapsamında olduğunu ve bu tür transferlerin federal yasalarla ağır şekilde cezalandırıldığını ifade etti.