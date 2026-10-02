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Kaynak: Haber Merkezi

ABD İstatistik Bürosu Eylül ayı tarım dışı istihdam verisini açıkladı.

Ekonomistlerin medyan tahmini 90 bin artış yönündeydi. Ağustos ayında 162 bin artış gerçekleşmişti. Ancak 133 bin artışa düşürülmüştü.

İmalat sektöründe istihdam ise 9 binde kaydetti.

ABD'de Eylül ayında işsizlik oranı ise yüzde 4,2 olarak paylaşıldı. Beklenti ise yüzde 4,1 indi.

Eylül ayında iş gücüne katılım oranı yüzde 61,6 beklentiye karşılık yüzde 61,8 ile beklentilerin üzerinde oldu.

Verilere göre Ortalama saatlik kazanç aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,0 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artış bekleniyordu.