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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Gallup’un gerçekleştirdiği araştırma, Amerikalıların sosyalizme bakışındaki değişimi ortaya koydu. 2010’dan bu yana yapılan ölçümlerde sosyalizme olumlu yaklaşanların oranı ilk kez yüzde 39’u aşarak yüzde 43’e yükseldi. Buna rağmen kapitalizm ve serbest girişimcilik, genel değerlendirmelerde sosyalizmin önünde yer aldı.

2010’dan bu yana büyük işletmelere yönelik olumlu görüşler 14 puan, serbest girişimciliğe ilişkin değerlendirmeler 9 puan, kapitalizme yönelik görüşler ise 6 puan azaldı. Küçük işletmelere destek değişmezken sosyalizme olumlu yaklaşım 7 puan arttı.

SOSYALİZME DESTEK BAĞIMSIZ SEÇMENLERDE ARTTI

Demokratlar arasında sosyalizme olumlu bakanların oranı 2010’da yüzde 50 iken 2025’te yüzde 66’ya çıktı. Son dönemdeki artış ise bağımsız seçmenlerden kaynaklandı. Bu grupta destek, geçen yılki yüzde 37’den yüzde 45’e yükseldi. Demokratlarda oran yüzde 65’te kalırken Cumhuriyetçilerde yüzde 15’in altında gerçekleşti.

Bağımsız seçmenlerin sosyalizme desteği bu yıl 8 puan arttı. Büyük işletmelere yönelik olumlu görüşler ise yüzde 32’ye gerileyerek en düşük seviyesini gördü. Böylece sosyalizm bu grupta büyük işletmeleri geride bıraktı. Ancak kapitalizm, serbest girişimcilik ve küçük işletmeler olumlu değerlendirilmeyi sürdürdü.

Demokratlar arasında sosyalizm, 2016’da kapitalizmi geride bıraktı. Güncel araştırmada sosyalizme ve serbest girişimciliğe olumlu yaklaşanların oranı yüzde 65 oldu. Demokratların kapitalizme desteği ise geçen yılki yüzde 42’den yüzde 35’e düştü. Buna karşılık yüzde 93’ü küçük işletmeleri olumlu değerlendirdi.

Cumhuriyetçilerin görüşleri daha istikrarlı seyretti. Bu grupta küçük işletmeler, serbest girişimcilik ve kapitalizm geniş destek görürken sosyalizmi olumlu bulanların oranı yüzde 14 oldu. Büyük işletmelere yönelik olumlu görüşler ise yüzde 62 seviyesinde kaldı.

GENÇLER SOSYALİZME, YAŞLILAR KAPİTALİZME DAHA OLUMLU BAKIYOR

Ekonomik sistemlere yönelik görüşler yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken ile hane gelirine göre de değişiyor. Bu farklılıkların önemli bölümünün siyasi ayrışmalarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

18-34 yaş grubunda sosyalizmi olumlu değerlendirenlerin oranı yüzde 57, kapitalizmi olumlu bulanların oranı yüzde 43 oldu. 55 yaş ve üzerindekilerde ise kapitalizme destek yüzde 65’e ulaşırken sosyalizme destek yüzde 34’te kaldı. 35-54 yaş grubunda iki sisteme yönelik görüşler birbirine yakın seyretti.

Erkekler kapitalizme, kadınlar ise sosyalizme daha olumlu yaklaştı. Yıllık hane geliri 100 bin dolar ve üzerinde olanlar, geliri 50 bin doların altında kalanlara göre kapitalizm ve serbest girişimciliği daha olumlu değerlendirdi. Düşük gelirli Amerikalılar sosyalizme daha sıcak baksa da bu sisteme ilişkin görüşleri kapitalizmle aynı seviyede kaldı.