ABD'nin Virginia eyaletinde silah düzenlemeleri tartışmaları sürerken, Richmond kentindeki Eyalet Meclisi önünde çok sayıda silah sahibi protesto gerçekleştirdi. Katılımcılar, eyalette yürürlüğe girmesi planlanan yeni silah kontrolü paketine tepki gösterdi.

YASA PAKETİNE TEPKİ

Göstericiler, Virginia Valisi olarak görev yapan Abigail Spanberger'in imzalamasını bekledikleri yasa paketine karşı çıktı. Düzenlemeler, eyalette "saldırı silahı" olarak sınıflandırılan bazı yarı otomatik silahların satışını yasaklamayı ve yüksek kapasiteli şarjörlerin kullanımını sınırlamayı amaçlıyor.

SİLAHLARIYLA MECLİS ÖNÜNDE

Protestoya katılan silah sahipleri, yasaların bireysel silahlanma hakkını kısıtladığını vurguladı ve ABD Anayasası'nın İkinci Değişikliği kapsamında vatandaşların silah taşıma haklarının korunması gerektiğini savundu. Bazı protestocular silahlarını açık şekilde taşırken, güvenlik güçleri alanı kontrol altında tuttu. Yetkililer gösterinin genel olarak sakin geçtiğini ve ciddi bir olay yaşanmadığını aktardı.

AKTİVİSTLER ŞARJÖR DAĞITTI

Virginia'daki silah yanlısı aktivistler, şarjör satışını yasaklayacak yasa tasarısı imzalanırken meclis binası önünde ücretsiz 30 mermilik AR-15 şarjörleri dağıttı. Silah kontrolü tartışmaları eyalette uzun süredir sürerken, silah karşıtı gruplar yasaların kamu güvenliğini artıracağını savunuyor, silah hakları savunucuları ise adımların anayasal hakları ihlal edeceğini iddia ediyor.