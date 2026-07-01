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Kaynak: AA

ABD’nin doğu kesiminde etkisini artıran sıcak hava dalgası, enerji sistemini zorlamaya başladı. Artan elektrik talebi nedeniyle acil durum tedbirleri devreye sokuldu.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 eyalet ve başkent Washington’da yaklaşık 65 milyon kişiye elektrik sağlayan PJM Interconnection şebekesi, aşırı sıcaklar nedeniyle talepte beklenen artışın arz güvenliğini riske atabileceğini bildirdi.

SANTRALLERE SINIR AŞMA İZNİ

Alınan karar kapsamında, PJM’nin gerekli görmesi halinde bazı elektrik santralleri:

Sadece şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla

Belirli süreyle sınırlı olmak kaydıyla

Normal emisyon ve işletme sınırlarını aşarak çalıştırılabilecek

Uygulamanın 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

TALEP REKOR SEVİYEYE ÇIKABİLİR

PJM verilerine göre bölgede elektrik talebinin:

Bugün 159 bin 563 megavat

Yarın ise 162 bin 860 megavat

seviyelerine ulaşması bekleniyor.

“KAMU YARARI İÇİN GEREKLİ”

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, alınan kararın acil duruma müdahale açısından kritik olduğunu belirterek, “Bu karar kamu yararına hizmet edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

SICAKLIKLAR 38 DERECEYİ AŞACAK

Bölgede hava sıcaklıklarının 35 derece civarında seyretmesi, Baltimore ve Washington çevresinde ise 38 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların enerji talebini artırmaya devam edeceğini ve benzer önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.