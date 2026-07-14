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ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delmek suçlamasıyla yargılanan iş insanı Reza Zarrab hakkında yıllardır süren davada karar çıktı. New York Manhattan Federal Mahkemesi, Zarrab'ın daha önce cezaevinde geçirdiği süreyi cezasından sayarak ek hapis cezası verilmesine hükmetmedi.

2016 yılında tutuklanan Zarrab'ın dosyasına bakan Yargıç Richard Berman, sanığın yaklaşık iki yıllık tutukluluk süresini yeterli bularak ilave bir hapis cezasına gerek olmadığına karar verdi.

Dava sürecinde ABD Adalet Bakanlığı ile iş birliği yapan Zarrab'ın bu tutumunun da hüküm aşamasında dikkate alındığı belirtildi. Savcılık, mahkemeden karar verilirken Zarrab'ın soruşturmaya sağladığı katkının göz önünde bulundurulmasını talep etmişti.

Kararla birlikte, ABD'de İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan ve uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Reza Zarrab davası hukuki olarak sonuçlanmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Reza Zarrab, 19 Mart 2016'da ailesiyle birlikte bulunduğu Miami'de FBI tarafından gözaltına alınmış, 21 Mart'ta ise resmen tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmek, banka dolandırıcılığı, kara para aklamak ve ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak suçlamaları yer almıştı. Dava daha sonra New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne taşınmıştı.

2017 yılının ekim ayında savcılıkla iş birliği yapmayı kabul eden Zarrab, suçunu itiraf etmiş ve sanık statüsünden çıkarılarak "iş birliği yapan tanık" konumuna geçmişti. Zarrab'ın verdiği ifadeler, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada önemli deliller arasında gösterilmişti.

Yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan Zarrab, 2018 yılında kefaletle tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından güvenlik gerekçesiyle kimliği ve yaşadığı yer uzun süre gizli tutulmuş, ABD'li savcılarla iş birliğini de sürdürmüştü.