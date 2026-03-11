Halkbank geçtiğimiz Ekim'de ABD Yüksek Mahkemesi'nden suçlamaların düşürülmesini istedi, ama reddedildi.

Davanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin önemli detayların konuşulacağı konferans duruşması için önce 27 Ocak'a gün verildiği halde, duruşma belirsiz bir tarihe ertelendi.

Sonrasında 3 Mart'a gün verildi, ama bu da gerekçesiz bir şekilde 11 Mart'a ertelendi.

Ve ABD Adalet Bakanlığı 11 Mart'a üç gün varken söz konusu davada anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Halkbank, ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasına ilişkin açıklama yaptı. Banka, mahkemenin onayıyla birlikte davanın uzlaşma kapsamında sona ereceğini ve herhangi bir adli ya da idari para cezası ödenmeyeceğini bildirdi.

Halkbank, ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Ekim 2019’da ABD’de açılan dava kapsamında ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (Deferred Prosecution Agreement-DPA) imzalanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Ve bugün, Halkbank Davası kapsamında ABD’de tutuklu yargılanan Hakan Atilla, uzlaşma sonrası konuştu. Hakan Atilla, itiraf gibi açıklamalar yaparken oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı. Atilla , “Anladığım kadarıyla iki ülkenin dışişleri bir noktada belli konularda bir anlaşmaya varmışlar. Artık hangi ülkenin menfaatine, o detaya vakıf değiliz. Uzlaşma kararında İsrail’in de payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü davaya müdahil olan tüm tarafların çok net görebileceği üzere sürecin her yerinde İsrail’in parmak izleri var” dedi. Atilla, dava boyunca İsrail’in etkisinin hissedildiğini belirterek, “Başında da onlar vardı, sonunda da” diye konuştu. 105 yıl hapsi istenen Hakan Atilla’ya en alt sınırdan 32 ay ceza verildi. Sonuçta Atilla 28 ay hapis yattı ve 19 Temmuz 2019’da tahliye edildi.

Hakan Atilla, Patronlar Dünyası’na özel bir değerlendirme yaptı. Hakan Atilla’nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

-Dokuz yılın sonunda Halkbank davası için ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan uzlaşma kararı sizi şaşırttı mı? Bunu bekliyor muydunuz?

Yok, beklemiyordum. Çünkü ABD’nin davanın siyasi nitelikte değil de ticari mahiyette olduğuna dair sürekli bir savunma argümanı vardı. Biz bunun siyasi bir dava olduğunu, Halkbank'la ilgisi olmadığını defalarca izah etmemize rağmen hep tam tersini savunuyorlardı. Benim mahkeme süreçlerimde konunun nasıl siyasete evrilerek mahkûmiyet kararı çıkartıldığını görünce bunun, Türkiye'ye karşı kullanılan bir argüman olduğunu zaten öğrenmiş olduk. Son karar ise davanın başından beri siyasi olduğunu kendilerinin de kabul ettikleri anlamına geliyor.

-Sizce ABD’nin bunca yıl direttiği davadan vazgeçme sebebi ne?

Muhtemelen ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Adalet Bakanlığına bilgi gidiyor, çünkü savcının ya da New York mahkemelerinin böyle bir yetkisi veya tasarrufu olamaz. Tabii yapılan pazarlıkları ve karşılıklı anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Bilgimiz kamuoyuna izah edilenle sınırlı ama ben açıklanan çerçevenin ötesinde olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Milli menfaatler doğrultusunda davanın iptal edilmesi uygundur” kararına istinaden Adalet Bakanlığı düğmeye basmış oluyor. Prosedürünü de Halkbank'la aralarında yaptıkları mutabakatla tamamlamışlar. Anladığım kadarıyla iki ülke dışişleri bir noktada belli konularda bir anlaşmaya varmışlar. Artık hangi ülkenin menfaatine veya her iki ülkenin de menfaatine mi, o detaya vakıf değiliz maalesef.

-Karar İran gerilimi sürerken geldiği için “Neyin karşılığında?” sorusunu sıkça duyduk. Sizin kafanızdaki ihtimaller neler?

Aynı soru bende de oluştu. Savcılığın mahkemeye verdiği dilekçede, “Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması sürecinde Türkiye'nin verdiği destekten yola çıkarak davanın iptaline karar verildiği” söyleniyor. Bu, Amerika'nın kendi kamuoyuna anlattığı bir hikâye diye düşünüyorum. Ancak şimdi şöyle tuhaf bir durum oluşuyor; Sen şimdi Halkbank'ı ve Türkiye'yi terörizmin finansmanına destek olmakla suçluyorsun, davayı onun üstüne inşa ediyorsun, beni de neredeyse terörizmi finanse eden “mastermind” figür gibi anlatıyorsun. Sonra da kalkıp, “teröristlerin elindeki rehinelerin kurtarılmasına destek verdiği için milli menfaatler gereği Türkiye'nin Halkbank davasını düşürüyorum” diyorsun. Yaptıkları tutarsız ve anlamlı olmayan bir şey. Zaten baştan beri altı boş, siyasi gayelerle yürütülmeye çalışılan, bana göre Amerika'dan daha çok İsrail'in müdahil olduğu bir süreçti.

-İsrail müdahalesini dava sürecindeki maddi gözlemlerinize dayanarak mı söylüyorsunuz?

Tabii. Hem tanıklarıyla, bilirkişileriyle, FBI'a sağladıkları enformasyonlarla; hem de oradaki yargı sistemini ilişkiler ağıyla etkileme yoluyla İsrail'in müdahil olduğu bir süreçti bu… Çünkü dava sürecinde İsrail Düşünce Örgütü'nü bilirkişiymiş gibi tanık kürsüsüne çıkartıp dinlettiler. Onların fikirlerini alıp, mahkemede sanki bir anlamı varmış gibi kullandılar. FBI ile karşılıklı "yıllardır bu konu üzerinde birlikte çalışıyoruz" diye beyanatlarda bulundular. Neticede FBI ile yıllardır çalışan birinin objektif olarak mahkemede bilirkişi olma ihtimali olamaz, ama oldu. Bunlar benim yorumum değil, gerçekler. Dolayısıyla Hamas'ın elindeki rehinelerin bırakılması ve ateşkese Türkiye'nin katkısı da yine İsrail'in kılıfını hazırladığı bir süreç.

-Halkbank uzlaşmasında İsrail’in de payı mı olduğunu düşünüyorsunuz?

Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü davaya müdahil olan tüm tarafların çok net görebileceği üzere sürecin her yerinde İsrail’in parmak izleri var. Bu işin yine İsrail’le ilgili bir konuya, Hamas’ın rehine sürecine, atıfta bulunarak kapatılması da bana o anlamda mantıklı geliyor. Çünkü başında onlar vardı sonunda da öyle oldu.

-Bu sonuç Trump ve Erdoğan arasındaki iyi ilişkilerle de bağlantılandırılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Onların ilişkisi daha önce de iyiydi, yani son anda iyileşmiş bir durum yok. Bu dava 9 yıldır sürüyor, önemli bir bölümünde Trump iktidardaydı. Liderlerin belli konularda birbirlerini anlayabilmeleri sorunun çözülmesine yardımcı olmuştur ama elbette söz konusu olan iki ülkenin menfaatleridir. Tahminim bizim vakıf olmadığımız, iki ülkenin de menfaatini gerektiren başka detaylar olduğu yönünde.

-Halkbank’ın KAP açıklamasına göre hiçbir ceza ödenmeden ve suç kabulü olmaksızın dava kapatılacak. Bu göründüğü kadar iyi bir sonuç mu yoksa görünmez maliyetler söz konusu mu?

Dokuz yıl süren bir dava süreci zaten Halk Bank'a ve Türkiye'ye epey bir maliyet yarattı. 9 yıl boyunca Halkbank'ın “ha ceza aldı ha alacak” şeklinde bir pozisyonda tutulması, bankanın yurt dışı ilişki ve işlemlerinde kaybettiği pazar payı düşünüldüğünde ülkeye ciddi bir maliyet oldu. Buna dava takibi maliyetlerini de ekleyince bence biz o maliyeti zaten fazlasıyla ödedik. Ben şahsen zaten ödedim de, banka da ayrıca ciddi bir maliyete katlanmış oldu.

-Bu uzlaşma sonucunda Reza Zarrab ile ilgili konu da kapanıyor mu?

Öyle görünüyor. ABD tarafından açıklanan uzlaşma metninde sadece Halkbank konusu değil, Reza Zarrab'ın da malvarlıklarının serbest bırakılması ve hakkında açılan davaların düşürülmesi gibi detaylar da var.

-Dava Reza Zarrab’ın 75 yılla yargılanması ile başladı ama sonra kendisi ABD’de “muteber itirafçı” oldu. Halkbank da son uzlaşma kararıyla hiçbir ceza almayacak kadar suçsuz bulundu. Bugün yok hükmüne düşen bir davada 105 yılla yargılanıp, 28 ay hapis yatan bir “banka yetkilisi” olarak kendinizi sürecin kurbanı olarak görüyor musunuz?

Valla hissetmenin ötesinde öyle oldu, gerçek bu… 28 ay öyle olduğunu anladık. Ancak ben açıkçası konunun çözümlenmesine çok sevindim. Halkbank benim yıllardır çalıştığım, sevdiğim bir kurum olduğu için böyle bir kara bulutun üstünden kalkmasına çok mutlu oldum. Tabii ülke olarak en azından bu konuyu geride bırakmış olmamıza da ayrıca sevindim.

Benim tarafımdaki tek rahatsızlık şu: Madem uzlaşmada Reza Zarrab'ın mal varlığının serbest bırakılması, hakkındaki davaların düşürülmesi gibi detaylara kadar iniliyordu, o zaman benim 28 ayı niye boşuna yattığıma da keşke değinselerdi. Oraya bir nokta koyup da, "Boşu boşuna hapis yatan bir adam oldu, onun da mahkumiyetini iptal edin bu vesileyle" deselerdi hoşuma giderdi. 28 ayım geri gelmezdi ama hiç olmazsa bir hakkın teslimi olurdu.

-Sizin karara bağlı olarak ABD hukuk sistemi içinde bir itirazınız, geriye dönük maddi-manevi tazminat talebiniz, olacak mı?

Hayır, çünkü bu konu ikili anlaşma kapsamında yer almadığı sürece sizin geriye dönüp verilmiş mahkeme kararının iptaline ilişkin süreçleri başlatmanız sadece sizin para kaybınıza sebep olur. Bu ikili anlaşmada eğer "Reza Zarrab'ın davalarının düşürülmesi" gibi, “Hakan Atilla hakkında verilen kararın da düşürülmesi” diye bir madde eklenseydi problem olmazdı. Şimdi bu yokken bitmiş bir yasal süreci tekrar başlatmak, beni ne kadar süreceği belli olmayan bir şeyin içine sokar. Ben halen Amerika ile ticaret yasaklısı bir kişi olarak olmayan bir davanın, olmayan bir suçun tek müsebbibi gibi kalmış oldum. Yani, tuhaf bir durum…

Ancak benim açımdan kurumun ve ülkenin menfaati önceliklidir. 9 yıllık bir süreç banka için az bir bedel değil, bununla bitmiş olmasına seviniyorum. Bir anlaşma veya protokol yapılırken benim de çektiğim mağduriyeti eklemiş olsalardı daha mutlu olurdum. Ama o da önemli değil, bir hizmetimiz daha olmuş oldu devlete.

-Kararı duyduğunuzda, “banka kurtuldu o zaman ben neden hapis yattım” dediniz mi?

Hayır. Zaten en baştan beri banka da ben de boşu boşuna yattığımı biliyorduk. Ama bazen özellikle hükümetlerin içinde yer aldığı hukuki süreçlerde adalet olması gerektiği gibi işlemeyebiliyor. Devletlerin veya hükümetlerin menfaati gereği bazı şeyler eğilip bükülebiliyor. Bir şekilde siyasetin elinin uzandığı adalet sistemlerinde maalesef yargı doğru çalışmıyor. Zaten çalışmış olsaydı, bu dava hiç bu günlere gelmezdi. Bu dava ilk gündem olduğunda Halkbank’ın Amerikan yargı yetkisi alanında olduğu gibi bir zorlama bir atmosfer yaratıldı. Sanki Amerika'da bizim herhangi bir faaliyetimiz var da ABD’nin dış ticaret yasasına uyma mecburiyetimiz oluşmuş gibi davrandılar. Beni de terörizmin finansmanının kilit adamı diye tanıttılar. Ondan sonra döndü dolaştı, konuyla ilgim olmadığı, en fazla dönen sistemde küçük bir taş olabileceğime karar verildi. Savcılık tamamen manipülatif deliller, yalancı tanıklar ve hikayelerle davayı lehine çevirdi. Ama işte bugün geldiğimiz noktada 9 yıl süren gereksiz bir maliyetten sonra konu kapandı. Ama insan soruyor tabii, madem böyle kapanabiliyordu niye ilk başta kapatılmadı diye. Demek ki belli süreçlerin olgunlaştırılması, belli pazarlıkların bitmesi gerekiyormuş.

-Bu kararın sizin için zaten iade-i itibar anlamına geleceğini düşündükleri için anlaşmaya eklememiş olabilirler mi?

Zannetmiyorum. Ama ben zaten itibarımı kaybetmediğim için, iadesinin de söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bana isnat edilen şeylerin hiçbirisi gerçek olmadığı için, mahkemenin hiçbir noktasında benim aleyhime delil sunamadıkları için verdikleri kararı ben zaten “yok hükmünde” sayıyorum kendim için. Biliyorsunuz zaten Türkiye’ye döndüğümde Borsa İstanbul'da göreve başlamıştım. O yüzden benim itibarım veya şahsiyetimle ilgili zaten onların yapabileceği bir şey yoktu. Ama tabii ki o süreçlerin içinden geçmek insanı hem fiziken hem de ruhen yoruyor. Ne diyeyim, demek ki bu da hayatımızın bir noktasında çekmemiz gereken bir çileymiş.

-Dava sürecinde yaşadıklarınızı anlattığınız “Amerika Atilla'ya Karşı” kitabınızda banka içindeki bazı isimlerin krizi kötü yönettiğini söylüyorsunuz. Eleştirilerinizi açar mısınız?

Kendi çektiklerim dışında bankanın yurtdışı itibarı ve ilişkileri anlamında 9 yıllık maliyeti düşününce süreç daha iyi yönetilebilirdi diye düşünüyorum. Başlarda atılması gereken adımlar daha iyi analiz edilebilseydi, belki bir iki senelik bir maliyetle kurtarılabilirdi. Yani çok daha erken çözülebilirdi. Çünkü Halkbank ABD’de böyle bir suçlamaya maruz kalan ilk yabancı banka değil. Hiçbiri kendilerini yorucu mahkeme süreçlerine sokmadı, belli bir anlaşmayla ama haklı ama haksız sonuca gittiler. O yüzden başta belli bir maliyete katlanıp anlaşarak konuyu kapatmak, mahkeme süreçlerine taşımamak belki daha akıllıca bir çözümdü. Çünkü 9 yıllık bir hukuki süreç de çok yorucu bir banka için.

-Banka yönetimi bu konuda nasıl daha öngörülü olabilirdi?

Süreci okumakta sıkıntı yaşadılar. Benim orada dava konusu olmamın benimle alakası olmadığını, oradan bankaya ve devamında siyasetçilere karşı bir hamle yapılacağını düşünmeleri icap ederdi. Uzun bir süre banka kendine ABD’de avukat tutmadı. Benim için çalışan avukatlar da, elçilik gönderdiği için tesadüfen benim savunmamı üstlendiler. Yaptırımlar veya finansal konularda uzmanlığı olan avukatlar değillerdi. Dolayısıyla banka hızlıca Amerikan bankacılık ve hukuk sistemini bilen avukatları tutup, süreçleri savcılık makamıyla görüşme trafiğine girseydi, belki bunlar mahkemeye konu olmayacaktı. Benden çok sonra kendilerine (bu anlaşmayı da yapmalarına vesile olan) bir avukatlık şirketi buldular. Ama iş işten geçti tabii.