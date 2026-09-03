Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 500 bin varil azalarak 424 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi ise ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 400 bin varil azalması yönündeydi. Böylece stoklardaki düşüş beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

STRATEJİK PETROL VE BENZİN STOKLARI DA GERİLEDİ

Ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 3 milyon 100 bin varil azalarak 286 milyon 600 bin varile düştü.

ABD'nin benzin stoklarında da düşüş görüldü. Benzin stokları 1 milyon 200 bin varil azalışla 205 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

ABD’NİN PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 22-28 Ağustos haftasında 19 bin varil artarak 13 milyon 862 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı da geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 612 bin varil artışla 6 milyon 770 bin varile çıktı.

Aynı dönemde ham petrol ihracatı ise günlük 691 bin varil artarak 4 milyon 483 bin varile ulaştı.

2026 PETROL ÜRETİMİ BEKLENTİSİ 13,8 MİLYON VARİL

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin 2026 yılında 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.