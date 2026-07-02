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Kaynak: AA

ABD’de ham petrol stoklarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 800 bin varil azalarak 408 milyon 400 bin varile düştüğünü açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

STRATEJİK STOKLAR DA GERİLEDİ

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik petrol rezervleri de:

5 milyon 500 bin varil azalarak

325 milyon 700 bin varil seviyesine indi

Benzin stoklarında düşüş

Aynı dönemde ABD’nin benzin stokları da:

2 milyon 300 bin varil azalışla

214 milyon varil olarak kaydedildi

Üretim ve ticarette gerileme

ABD’nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Haziran haftasında:

9 bin varil azalarak 13 milyon 810 bin varile düştü

Ham petrol ticaretinde ise:

İthalat günlük 291 bin varil azalarak 5 milyon 279 bin varil

İhracat günlük 661 bin varil azalarak 4 milyon 8 bin varil

seviyesine geriledi.

YIL SONU ÜRETİM BEKLENTİSİ

EIA’nın Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.

Uzmanlar, stoklardaki düşüşün petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.