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Kaynak: AA

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında sınırlı da olsa artış kaydedildi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Ağustos döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 455'e çıktı.

PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI BİR YILDA 43 ARTTI

ABD'de petrol sondaj faaliyetlerine ilişkin göstergelerden biri olan sondaj kulesi sayısında yıllık bazda da artış görüldü.

Verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 43 adet arttı.

BRENT PETROL 87,07 DOLARDAN KAPANDI

Petrol fiyatlarında ise haftanın son işlem gününde yatay seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 87,07 dolardan kapatmasının ardından cuma gününü de 87,07 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 81,25 dolar seviyesinden kapattı.