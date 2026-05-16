Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD’de petrol sondaj faaliyetleri yeniden artış gösterdi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Mayıs haftasında 5 artarak 415’e yükseldi.

Veriler, kısa vadede üretim tarafında hareketlilik yaşandığına işaret ederken, yıllık bazda düşüş dikkat çekti. Buna göre ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda toplam 50 adet azaldı.

PETROL FİYATLARINDA HAFTALIK YÜKSELİŞ

Küresel petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi. Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 105,72 dolar seviyesinden kapanırken, cuma günü 109,26 dolara yükseldi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 101,17 dolar seviyesindeyken, haftayı 105,42 dolardan tamamladı.

ARZ VE FİYAT DENGESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Uzmanlar, sondaj kulelerindeki artışın arz tarafında kademeli bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtirken, küresel piyasalarda fiyat hareketlerinin arz-talep dengesi ve jeopolitik gelişmelerle şekillenmeye devam ettiğine dikkat çekiyor.