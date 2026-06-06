Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, 30 Mayıs-5 Haziran döneminde ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı önceki haftaya kıyasla 2 artarak 431’e yükseldi.
YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sondaj kulesi sayısı haftalık bazda artış kaydetmesine rağmen, son bir yıl içerisinde 11 adet azaldı.
PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 95,03 dolardan kapatmasının ardından cuma günü 93,09 dolar seviyesine geriledi.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da benzer şekilde düşüş gösterdi. WTI petrol, perşembe günü 93,04 dolar seviyesinden kapanırken, cuma gününü 90,54 dolar düzeyinde tamamladı.
Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen, ABD’de sondaj faaliyetlerindeki artış dikkat çekti.