Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta düşüş kaydedildi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ağustos döneminde önceki haftaya kıyasla 5 azaldı.

ABD'DE PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 447 OLDU

Verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir haftada 5 azalarak 447'ye geriledi.

Buna karşın petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde 35 artış gösterdi.

PETROL FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 88,10 dolardan işlem gününü tamamladı.

Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise günü 83,44 dolar seviyesinde kapattı.