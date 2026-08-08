Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ağustos haftasında önceki haftaya kıyasla 3 artarak 454 oldu.

Sondaj kule sayısındaki artışın son bir yılda ise 43 adet olduğu kaydedildi.

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PETROL FİYATLARI DA YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİ

Küresel petrol piyasalarında da yükseliş dikkat çekti.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 82,49 dolar seviyesindeyken, cuma gününü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol, cuma günü 77,08 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Perşembe günü ise fiyat 77,29 dolar olarak kaydedilmişti.

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ARZ SİNYALLERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD’de sondaj faaliyetlerindeki artış, piyasada arz tarafına yönelik beklentileri güçlendirirken, petrol fiyatlarındaki hareketlilik de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, kule sayısındaki değişimlerin orta vadede üretim ve fiyat dengesi üzerinde belirleyici olabileceğine işaret ediyor.