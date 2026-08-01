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Kaynak: AA

ABD’de petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, haftalık sondaj kulesi verilerini yayımladı.

SONDAJ KULESİ SAYISI YÜKSELDİ

Buna göre, 25-31 Temmuz haftasında ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 1 artarak 451’e çıktı.

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın son bir yılda ise 41 olduğu kaydedildi.

PETROL FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Küresel petrol piyasalarında da haftanın son işlem gününde yükseliş dikkat çekti.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 86,88 dolardan kapatmasının ardından cuma gününü 87,93 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma günü 85,88 dolara yükseldi. WTI, perşembe gününü 83,59 dolar seviyesinde kapatmıştı.

PİYASALAR ARZ SİNYALLERİNİ İZLİYOR

Sondaj kulesi sayısındaki artış, ABD’de petrol arzına yönelik beklentiler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Analistler, üretim tarafındaki gelişmeler ile fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde enerji piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.