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Kaynak: AA

Petrol piyasalarında arz ve fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Haziran döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 440’a yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda ise toplam 8 adet arttığı kaydedildi.

Öte yandan petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 75,5 dolardan kapatırken, cuma günü 72,6 dolar seviyesine düştü.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da benzer şekilde geriledi. WTI petrol perşembe günü 71,92 dolar seviyesindeyken, cuma gününü 69,23 dolar düzeyinde tamamladı.

Açıklanan veriler, ABD’de sondaj faaliyetleri artarken petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketin yaşandığını ortaya koydu.