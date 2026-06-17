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Kaynak: AA

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, perakende satışlar mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 763,7 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde gelen veri, nisan ayında kaydedilen yüzde 0,4’lük artışın da üzerine çıktı. Perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 6,9 artış gösterdi.

Satışlardaki en yüksek artış, Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Ayrıca çeşitli mağaza perakendecileri, mağaza dışı satışlar, motorlu taşıt ve parça satışı yapan işletmeler, mobilya ve ev eşyası mağazaları, sağlık ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan yerler, genel ürün mağazaları ile spor, hobi, müzik aletleri ve kitap satış noktalarında da artış kaydedildi.

Öte yandan yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazaları ile gıda ve içecek satışlarında yatay seyir izlendi. Yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler ile elektronik ve beyaz eşya mağazalarında ise satışlar düşüş gösterdi.