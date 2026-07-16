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Kaynak: AA

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 768,6 milyar dolara yükseldi.

Haziranda piyasa beklentileri dahilinde yükseliş gösteren perakende satışlar, mayıs ayında yüzde 1 artış kaydetmişti.

Perakende satışlar haziranda yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.

Söz konusu dönemde motorlu taşıt ve parça satıcıları, mağaza dışı perakendeciler, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazaları, elektronik ve ev aletleri mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde perakende satışların yükseldiği belirtildi.

Buna karşın, mobilya mağazalarındaki satışlar yatay seyrederken, benzin istasyonları, gıda ve içecek mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, giyim mağazaları ve çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar düştüğü kaydedildi.