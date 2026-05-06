ABD’de özel sektör istihdamı nisanda beklentilerin altında kaldı. ADP Araştırma Enstitüsü’nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, özel sektör istihdamı 109 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi artışın 118 bin olması yönündeydi.

Verilere göre, mart ayına ilişkin istihdam artışı da 62 binden 61 bine revize edildi. Nisan ayında istihdam artışının büyük bölümü hizmet sektöründen geldi. Hizmet sektöründe 94 bin kişilik artış yaşanırken, üretim sektöründe bu rakam 15 bin olarak kaydedildi.

26 milyondan fazla çalışanın bordro verilerine dayanan rapora göre, yıllık ücret artışı aynı işte kalan çalışanlarda yüzde 4,4, iş değiştirenlerde ise yüzde 6,6 oldu.

ADP Başekonomisti Nela Richardson, küçük ve büyük ölçekli işletmelerde işe alımların sürdüğünü ancak orta ölçekli firmalarda zayıflık dikkat çektiğini belirtti.