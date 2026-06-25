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Kaynak: AA

ABD'nin Utah eyaletinde çıkan orman yangını sürüyor.

ABC News'ün haberine göre, Utah'ın Beaver County bölgesinde 22 Haziran'da başlayan yangın, yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı.

ABD Orman Servisinden yapılan açıklamada, yangının yaklaşık 24 bin hektar alana ulaştığı ifade edildi.

Eyalet yetkilileri, yangının henüz kontrol altına alınamadığına ve yerleşim alanlarına ulaşma riski olduğuna dikkati çekti.

Yetkililer, söz konusu risk nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri ve kamp alanı için zorunlu tahliye kararı alındığını duyurdu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de Utah'ın geniş bölümü için yüksek yangın tehlikesi uyarısını sürdürürken, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların mevcut yangınların büyümesine ve yenilerinin çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, Beaver County'deki yangının Utah genelinde devam eden yüzlerce yangın arasından en büyüklerinden biri olduğunu, eyalette halen 353 yangının aktif olduğunu belirtiyor.