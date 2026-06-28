ABD Orman Yangınları İtfaiye Servisi, ekiplerin Colorado ve Utah eyaletlerinin sınır hattında yer alan Knowles ve Gore bölgelerindeki yangınlara müdahale ettiğini açıkladı. Zorlu hava koşulları altında yürütülen söndürme çalışmaları sırasında meydana gelen trajik olayda 3 itfaiyeci hayatını kaybederken, yaralanan 2 itfaiyeci ise tedavi altına alındı. Bölgede sıcak, kurak ve rüzgarlı havanın etkisiyle Utah ve Arizona başta olmak üzere pek çok noktada yangınla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

UTAH VE COLORADO'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Utah genelinde hızla yayılan alevlerin yaklaşık 373 kilometrekarelik bir sahayı etkisi altına aldığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan Utah Valisi Spencer Cox, mevcut durumun oldukça kritik ve karanlık olduğunu belirtirken, ekiplerin sahada yoğun bir çaba sarf ettiğini vurguladı.

Komşu eyalet Colorado'da da durum ciddiyetini koruyor. Yaklaşık 24 bin hektarlık alanın küle döndüğü eyalette, çok sayıda yerleşim yeri ve kamp alanı için tahliye kararı verildi. Colorado Valisi Jared Polis, yangının yarattığı tehdit nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan ederek, söndürme ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine onay verdi.