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Kaynak: AA

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

MORTGAGE BAŞVURULARI YÜZDE 6 AZALDI

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 azaldı.

30 YILLIK MORTGAGE FAİZİ YÜZDE 7,3 OLDU

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,12'den yüzde 7,3'e yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten yüzde 6,56'ya çıktı.

MBA: FAİZLERDEKİ HIZLI YÜKSELİŞ BAŞVURULARI DÜŞÜRDÜ

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını ifade ederek, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini aktardı.