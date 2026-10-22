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Kaynak: Haber Merkezi

ABD’de varlıklı yatırımcılar, yüksek bedellerle edindikleri lüks konutları korumak yerine yıkmayı tercih ediyor. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, özellikle kıyı bölgelerinde yeni arsa bulmanın güçleşmesi, mevcut binaların ortadan kaldırılarak arazilerin yeniden değerlendirilmesini beraberinde getiriyor.

Bu pazarda alıcıların önceliği, satın aldıkları evin özelliklerinden çok bulunduğu konum. Değerli bölgelerdeki mülkler el değiştirdikten sonra eski yapılar kaldırılıyor ve aynı yerlere çağdaş tasarımlı konutlar yapılabiliyor.

Gazetenin aktardığı değerlendirmelerde, lüks konut piyasasında tercihlerin değiştiği vurgulanıyor. Bir dönem satın alma kararının merkezinde bulunan binanın kendisi önemini kaybederken okyanus manzaralı kıyılar ve yüksek rakımlı dağlık alanlardaki araziler daha fazla talep görüyor.

WILLIAM LAUDER’IN MİLYONLARCA DOLARLIK MÜLKLERİ YIKILDI

Bu uygulamanın öne çıkan örneklerinden biri, milyarder William Lauder’ın gayrimenkul işlemleri. Lauder, Mart 2023’te yaşamını yitiren radyo sunucusu Rush Limbaugh’ya ait deniz kıyısındaki mülkü 155 milyon dolara satın aldı. Satın aldığı yapı, temmuz ayında tamamen ortadan kaldırıldı.

Lauder, daha önce Palm Beach sahilinde yaklaşık 1,2 hektarlık alana yayılan iki konutu da yıktırmıştı. Başlangıçta söz konusu araziye kendisi için bir ev yaptırmayı düşünen milyarder, daha sonra bu planından vazgeçti. Boşaltılan araziyi yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı ve sattı.

Gayrimenkul değerleme uzmanı Jonathan Miller, arazi maliyetlerinin yükselmesinin bu tür işlemlerin artmasında etkili olduğunu ifade etti.

EMLAK İLANLARINDA YAPAY ZEKÂ İLE HAZIRLANAN GÖRSELLER KULLANILIYOR

Piyasadaki değişim, gayrimenkul satışlarında kullanılan tanıtım yöntemlerine de yansıdı. Emlak danışmanları, eski binaların bulunduğu mülkleri yıkım sonrasında yeniden değerlendirilebilecek araziler olarak öne çıkarıyor.

İlanlarda, mevcut yapıların kaldırılmasıyla ortaya çıkacak alanın görünümünü canlandırmak için yapay zekâ tarafından oluşturulan tasarımlara yer veriliyor. Satış sürecinde yıkım ifadesini kullanmaktan kaçınan pazarlamacılar, bunun yerine “uyarlanabilir yeniden kullanım” gibi kavramlara başvuruyor.

YIKIM ODAKLI SATIŞ İLANLARI FARKLI EYALETLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Lüks konutları ortadan kaldırarak yeniden inşa etme eğilimi, yalnızca deniz kıyısındaki mülklerle sınırlı değil. Gayrimenkul aracılık şirketi Redfin’in verileri, ABD’deki konut ilanlarında binaların kaldırılmasına yönelik ifadelerin daha sık yer aldığını ortaya koyuyor.

Houston’daki Bunker Hill Village bölgesinde bu tür ifadeler, satış ilanlarının yüzde 15’inden fazlasında görülüyor. Virginia eyaletinin Pimmit Hills bölgesinde ise aynı oran yüzde 6,67 olarak kaydediliyor.

Miami’de emlak danışmanlığı yapan Dina Goldenteyer, alıcıların on yıldan eski konutlara yönelik ilgisinin azalmasının yıkım işlemlerini peş peşe getirdiğini belirtti.

Perakende sektöründe daha önce yöneticilik yapan Jamie Dooley ve Christine Scott çifti de benzer bir süreç yaşadı. Çift, 2020’de Florida’nın Destin kenti yakınlarındaki deniz kenarı evini ortadan kaldırmak için 3,7 milyon dolar harcadı.

Ardından aynı alana modern bir konut kazandırmak amacıyla beş yıl boyunca çalıştılar. Buna rağmen yeni binayı da yıkılmak üzere satışa sundular. Çift, evin mevcut haliyle alıcı bulamadığını gerekçe gösterdi.

LÜKS KONUTLARIN YENİDEN İNŞASI KARBON AYAK İZİNİ BÜYÜTÜYOR

Sürekli yıkım ve yeniden yapım uygulamaları, çevre üzerindeki etkileri nedeniyle de gündeme geliyor. WAP Sustainability bünyesinde çalışan William Paddock, bu işlemlerin yol açtığı emisyon miktarına dikkat çekti.

Paddock’un verdiği örneğe göre, yaklaşık 1000 metrekare büyüklüğündeki bir evin yıkılması ve yerine yaklaşık 2700 metrekarelik yeni bir bina yapılması, 250 Amerikan hanesinin bir yıllık karbon emisyonuna eşdeğer bir çevresel yük oluşturuyor.