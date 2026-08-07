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Kaynak: AA

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, sosyal medya devi Meta'yı çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu gerekçesiyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

CNN'in aktardığına göre, eyalet yargıcı, Meta'nın çocukları çevrim içi risklere karşı yeterince koruyamadığı ve bu nedenle "kamusal rahatsızlık" oluşturduğu yönündeki iddiaları haklı bularak şirket aleyhine karar verdi.

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI FONUNA ÖDEME YAPACAK

Mahkeme kararına göre Meta, 567 milyon dolarlık tazminatı çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla oluşturulan fona aktaracak.

Kararla birlikte şirketin, 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait tüm hesapları ve bu hesaplardan elde edilen kişisel verileri silmesi de zorunlu hale getirildi.

GENÇ KULLANICILAR İÇİN YENİ KISITLAMALAR

Mahkeme ayrıca New Mexico'da yaşayan genç kullanıcıların hesaplarının varsayılan olarak "gizli" hale getirilmesine hükmetti.

Bunun yanı sıra Meta, okul günlerinde hafta içi 08.00-15.00 saatleri arasında, diğer günlerde ise 22.00-07.00 saatleri arasında 18 yaş altındaki kullanıcılara anlık bildirim göndermeyi durdurmak zorunda kalacak.

META KARARI TEMYİZE TAŞIYACAK

Meta ise mahkemenin kararını kabul etmediğini açıkladı. Şirket, hükme karşı temyiz yoluna başvuracağını duyurdu.