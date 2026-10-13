ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, eğlence merkezindeki oyuncakların geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
ABD'de lunapark faciası: 1 ölü
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ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
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