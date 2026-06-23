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Kaynak: AA

Olayın ardından yaralı çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Chico Emniyet Müdürü Billy Aldridge, düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin kütüphanenin arka çıkışından kaçmaya çalıştığını söyledi. Aldridge, zanlının bu sırada bölgede görev yapan güvenlik personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti.

Yetkililer, şüphelinin kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bölge yönetimi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek derin üzüntü duyduklarını belirtti.