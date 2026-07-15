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Kaynak: AA

Amerikan medya kuruluşu Axios’un konuya hakim üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda güvenlik bürokrasisinin en tepesindeki isimlerle bir araya geldi. Gündemdeki ana konunun, İran’a karşı gerçekleştirilmesi planlanan geniş çaplı operasyonlar olduğu belirtildi.

Toplantıda masaya yatırılan senaryoların, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan mevcut askeri gerilimlerin çok daha ötesinde olduğu iddia ediliyor. Kaynaklar, görüşmelerde sadece bölgedeki operasyonların değil, aynı zamanda İran toprakları içerisindeki stratejik ve kritik noktaların hedef alındığı, daha yıkıcı bir saldırı planının detaylandırıldığını öne sürdü.

Toplantıya ABD yönetiminin güvenlik ve diplomasi kanadından çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Katılımcılar arasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Trump'ın çekirdek ulusal güvenlik ekibinin de hazır bulunduğu zirve, Washington'ın Tahran'a yönelik olası askeri hamleleri konusunda ciddiyetini ortaya koydu.

Söz konusu toplantı, Trump'ın geçtiğimiz günlerde Fox News ekranlarında yaptığı çıkışın ardından gündeme geldi. Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerinden köprülere kadar ülkenin kritik altyapılarını hedef alacaklarına dair sert bir uyarıda bulunmuştu.