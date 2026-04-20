ABD'nin Louisiana eyaletindeki aile içi anlaşmazlıkla başladığı öne sürülen silahlı saldırıda, 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Shreveport Polis Departmanı, aile içi anlaşmazlık şikayetiyle intikal ettiği yerleşim bölgesinde, 10 kişinin silahlı saldırıya uğradığını, bunlardan 8’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda, 2 kadının yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin 1 ila 14 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu belirten polis yetkilileri, silahlı saldırının aynı bölgede 3 ayrı sokakta gerçekleştiğini kaydetti.

Polis, saldırının yerel saatle pazar günü sabah 05.00 sularında başladığını ve saldırganın çalıntı bir araçla kaçmadan önce 10 kişiye ateş açtığını duyurdu. Polis, mağdurlardan birinin yakındaki bir eve kaçıp yetkilileri aradığını söyledi. Saldırganın tek başına hareket ettiği belirtildi. Dokuzuncu bir çocuğun çatıdan atlayarak kurtulduğu ve hastanede olduğu söylendi.

Yetkililer, bir araca el koyarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın, takip sonucu Bossier Parish yerleşkesinde vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Polis yetkilileri, Hayatını kaybeden çocuklardan 7'sinin saldırganın kendi çocuğu olduğunu belirtirken saldırganın ismi Shamar Elkins olarak açıklandı. Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Shreveport Belediye Başkanı Tom Arceneaux, “Bu trajik bir durum, belki de Shreveport’ta şimdiye kadar yaşadığımız en ağır trajedi,” dedi.

Bu olay, ABD’de Ocak 2024’te Illinois eyaletinin Joliet kentinde sekiz kişinin öldürüldüğü saldırıdan bu yana en ölümcül toplu silahlı saldırı olarak kayda geçti.