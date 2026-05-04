ABD’de Newark Liberty Havalimanı’na iniş yapan United Airlines’a ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı, yaklaşma sırasında otoyol üzerindeki bir aydınlatma direği ve tıra temas etti. Uçak güvenli şekilde piste inerken, tır sürücüsü yaralandı.

YAKLAŞMA SIRASINDA TEMAS

Venedik’ten gelen uçak, iniş için alçaldığı sırada New Jersey Turnpike üzerinde bulunan bir sokak lambasına ve ardından seyir halindeki tıra çarptı. Uçuş takip verileri, temasın iniş öncesi son yaklaşma aşamasında gerçekleştiğini ortaya koydu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

New Jersey Eyalet Polisi’nin ilk incelemesine göre uçağın iniş takımı ve alt gövdesi, aydınlatma direğine ve tıra temas etti. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, başka bir araca da isabet etti. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

UÇAKTA 200’DEN FAZLA KİŞİ VARDI

United Airlines, uçakta 200’ün üzerinde yolcu ve 10 mürettebat bulunduğunu açıkladı. İnişin sorunsuz tamamlandığı, yolcu ve kabin ekibinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından uçakta oluşan hasarın incelenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Prosedür gereği uçuş ekibinin geçici olarak görevden çekildiği ve teknik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.