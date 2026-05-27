ABD’nin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletindeki bir kağıt fabrikasında meydana gelen patlama faciaya neden oldu. Fabrikadaki kimyasal tankın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın ardından enkaz altında kaldığı değerlendirilen kişiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İlk bilgilere göre olayda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında durumunun ağır olduğu belirtilen kişilerin bulunduğu ifade edildi.

Bölge itfaiye ekipleri, tesiste yoğun güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürürken, patlayan tankın olay sırasında yaklaşık yüzde 60 dolu olduğu bilgisi paylaşıldı.

En az bin kişinin çalıştığı fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.