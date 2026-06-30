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Kaynak: AA

S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, ulusal konut fiyatları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı. Mart ayında yıllık artış oranı yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'nin en büyük 20 kentindeki konut fiyatlarını izleyen Case-Shiller 20 Kent Endeksi de nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi. Piyasalarda endeksin, mart ayındaki yüzde 0,9'luk artış oranını koruması beklenirken, gerçekleşen veri beklentilerin üzerinde geldi.

Kent bazında incelendiğinde, yıllık fiyat artışında ilk sırayı yüzde 6,5 ile Chicago aldı. Chicago'yu yüzde 3,8'lik artışla New York ve yüzde 3,2 ile Cleveland takip etti.

Öte yandan, aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla gerilediği şehir Seattle oldu. Kentte konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 düşüş gösterdi.