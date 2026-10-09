ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi ülkedeki kızamık vakalarına ilişkin verileri duyurdu. Paylaşılan verilere göre, 2026'nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka kaydedildi. Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısının geçen yılın neredeyse iki katına ulaştığı aktarıldı. Bu yıl en çok kızamık vakasının Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde görüldüğü bildirildi.
ABD’de kızamık alarmı: Vaka sayısı 4 bin 20’ye ulaştı
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ABD'de sene başından itibaren kaydedilen kızamık vakalarının sayısı 4 bini aşarak 2025'te görülen vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı.
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