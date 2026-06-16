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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini paylaştı.

Verilere göre; ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 0,9 artması bekleniyordu. Endeks nisanda yüzde 2 yükseliş göstermişti.

İthalat fiyat endeksi mayısta yıllık bazda da yüzde 6,7 ile Ağustos 2022'den bu yana en yüksek oranda artış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 1,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Endeks nisanda yüzde 3,5 yukarıda gelmişti.

İhracat fiyat endeksi mayısta yıllık bazda da yüzde 11,2 artarken endeksteki yıllık artış Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyede olmuştu.