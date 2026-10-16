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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, hem ithalat hem de ihracat fiyatlarında piyasa beklentilerinin üzerinde bir tırmanış yaşandığını ve yıllık bazda son yılların en yüksek artış oranlarına ulaşıldığını ortaya koydu.

İTHALAT FİYATLARINDA YILLIK YÜZDE 8,1'LİK ZİRVE

Eylül ayında ABD'nin ithalat fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 oranında yükseldi. Yüzde 0,9 yönündeki piyasa beklentilerini geride bırakan endeks, ağustos ayında yüzde 0,5 artış kaydetmişti. Yıllık bazda incelendiğinde ise ithalat fiyat endeksi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

İhracat tarafında da benzer bir ivme görüldü. İhracat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi. Piyasa uzmanlarının yüzde 1 seviyesindeki artış beklentisini ikiye katlayan bu yükselişte, tarım dışı ve tarımsal ürünlerin ihracat fiyatlarındaki artış belirleyici oldu.

Ağustos ayında yüzde 1,2 yükselen ihracat fiyat endeksi, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 11,6'lık sıçrama yaptı. Bu oran, ihracat fiyatlarında da Temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.