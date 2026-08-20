ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 206 bine düştü.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurularının 210 bin olması yönündeydi. Böylece açıklanan veri beklentilerin altında gerçekleşti.

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ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 250 artışla 204 bine yükseldi.

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DEVAM EDEN BAŞVURULAR ARTTI

8 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da önceki haftaya göre 18 bin artarak 1 milyon 799 bine çıktı.

Veriler, yeni işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşanırken devam eden başvuruların yükseldiğini gösterdi.