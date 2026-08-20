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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 206 bine düştü.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurularının 210 bin olması yönündeydi. Böylece açıklanan veri beklentilerin altında gerçekleşti.

ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 250 artışla 204 bine yükseldi.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR ARTTI

8 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da önceki haftaya göre 18 bin artarak 1 milyon 799 bine çıktı.

Veriler, yeni işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşanırken devam eden başvuruların yükseldiğini gösterdi.