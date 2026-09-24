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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 197 bine geriledi.

BAŞVURULAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 196 binden 198 bine revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA 202 BİN 250 OLDU

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1750 kişi azalarak 202 bin 250'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Eylül ile biten haftada 2 bin kişi artarak 1 milyon 719 bine yükseldi.