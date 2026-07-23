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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 18 Temmuz ile biten haftada işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 187 bine düştü.

Bu rakam, 1969 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekti. Böylece başvuru sayısı, 1969’daki 187 binlik seviyeye yeniden inmiş oldu.

Piyasa beklentisi ise söz konusu dönemde başvuru sayısının 211 bin olması yönündeydi. Açıklanan veri, beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Öte yandan, önceki haftaya ilişkin başvuru verisi 208 binden 209 bine yukarı yönlü revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA DA GERİLEDİ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 7 bin 250 azalarak 207 bin 500’e düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Temmuz ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 1 milyon 796 bine geriledi.

Açıklanan veriler, ABD’de iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu ve işsizlik başvurularında tarihi düşük seviyelerin görüldüğünü ortaya koydu.