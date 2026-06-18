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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 13 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 226 bine geriledi. Piyasa beklentisi ise başvuruların 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Önceki haftaya ilişkin veri de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre işsizlik maaşı başvuru sayısı 229 binden 230 bine çıkarıldı.

4 HAFTALIK ORTALAMADA ARTIŞ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin artarak 223 bin 250’ye yükseldi. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde daha geniş bir eğilime işaret etti.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR 3 AYIN ZİRVESİNDE

Öte yandan devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı, 6 Haziran ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 810 bine ulaştı. Bu seviye yaklaşık son 3 ayın en yüksek düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Veriler, işsizlik başvurularında haftalık bazda düşüş yaşansa da iş gücü piyasasında kırılganlığın tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.