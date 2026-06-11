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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 6 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi. Piyasa beklentisi başvuruların 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Veri, Şubat ayı başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti. Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 225 bin olarak korundu.

Aynı dönemde, işgücü piyasasının daha dengeli bir görünümünü sunan 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 4 bin 250 artışla 219 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularında da yükseliş dikkat çekti. 30 Mayıs ile biten haftada devam eden başvuru sayısı 24 bin kişi artarak 1 milyon 795 bine ulaştı.

Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlama sinyali olarak değerlendirilirken, istihdam görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.