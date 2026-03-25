Associated Press ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, ABD kamuoyunda İran’a yönelik askeri operasyonlara dair eleştiriler öne çıkıyor.

19-23 Mart tarihlerinde 1150 yetişkinle gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların yüzde 59’u saldırıları “aşırı” olarak değerlendirdi.

ENERJİ FİYATLARI KAYGI YARATIYOR

Ankette, yalnızca dış politika değil ekonomik etkiler de dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 45’i önümüzdeki aylarda benzin temin etme konusunda ciddi endişe duyduğunu belirtirken, yüzde 67’si ülkede gaz ve petrol fiyatlarının artışının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

TRUMP’A DESTEK SINIRLI

Araştırmada, Donald Trump’ın performansına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı Trump’ın görev performansını onayladığını belirtti.

Buna karşın ankete katılanların yüzde 65’i, ABD’nin İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik adımlarını “çok önemli” ya da “son derece önemli” bir dış politika hedefi olarak gördüğünü ifade etti.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlatmış, Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik karşılık vermişti. Çatışmalar, Orta Doğu’da gerilimi tırmandırırken, kamuoyunda da tartışmaları beraberinde getiriyor.