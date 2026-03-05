ABD’de yapılan bir kamuoyu araştırması, İran’a yönelik saldırılara ilişkin toplumdaki görüş ayrılığını ortaya koydu. CNN için araştırma şirketi SSRS tarafından 28 Şubat–1 Mart tarihlerinde 1004 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 59’u ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ilk saldırılarını onaylamadığını belirtti.

Saldırılara destek verenlerin oranı ise yüzde 41’de kaldı.

TEHDİT ALGISI YÜKSELDİ

Ankete katılanların yüzde 54’ü söz konusu saldırıların İran’ın ABD için daha büyük bir tehdit haline gelmesine yol açabileceğinden endişe ettiğini ifade etti. Buna karşılık yüzde 28’lik kesim ise İran’ın ABD açısından daha az tehdit oluşturacağını düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 60’ı ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran konusunda “açık bir planı olmadığını” savunurken, yüzde 40’ı bu görüşe katılmadı.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK AZINLIKTA

Araştırmada ABD’nin İran hükümetini devirmeye çalışması fikrine de sınırlı destek çıktı. Katılımcıların yüzde 44’ü bu yönde bir girişimi desteklediğini belirtirken, yüzde 56’sı karşı olduğunu ifade etti.

Uzun vadeli çatışma ihtimali sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 56’sı bunun “bir miktar olası”, yüzde 24’ü ise “çok yüksek ihtimal” olduğunu dile getirdi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. İran da buna karşılık İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.